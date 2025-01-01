MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCDialogClientAreaBottom CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd ClientAreaBottom Kullanıcı alanının sağ alt köşesinin Y koordinatını alır. int ClientAreaBottom() Dönüş değeri Kullanıcı alanının sağ alt köşesinin Y koordinatı. ClientAreaRight ClientAreaWidth