Kullanıcı alanının sağ alt köşesinin Y koordinatını alır.

int  ClientAreaBottom()

Dönüş değeri

Kullanıcı alanının sağ alt köşesinin Y koordinatı.