OnClickCaption

CDialog kontrolünün "ClickCaption" (başlık çubuğunun fare ile tıklanması) olayı için sanal olay işleyici.

virtual bool OnClickCaption()

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.