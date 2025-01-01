DokümantasyonBölümler
CDialog kontrolünün "DialogDragStart" olayı için sanal olay işleyici.

virtual bool  OnDialogDragStart()

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

"DialogDragStart" olayı sürükleme işlemi başlatıldığında oluşur.