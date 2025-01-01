DocumentationSections
CDialog

La classe CDialog est une classe de contrôle complexe de Dialog.

Description

La classe CAppDialog permet de combiner des contrôles ayant des fonctions différentes dans un groupe au sein d'un groupe.

Déclaration

   class CDialog : public CWndContainer

Titre

   #include <Controls\Dialog.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

Descendants directs

CAppDialog

Méthodes de Classe

Création

 

Create

Crée le contrôle

Gestionnaires d'évènements graphiques

 

OnEvent

Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques

Propriétés

 

Caption

Retourne/Définit la valeur de la propriété "Caption"

Add

 

Add

Ajoute un contrôle dans la zone client

Contrôles dépendants

 

CreateWhiteBorder

Crée un contrôle dépendant (bordure blanche)

CreateBackground

Crée un contrôle dépendant (arrière plan)

CreateCaption

Crée un contrôle dépendant (légende)

CreateButtonClose

Crée un contrôle dépendant (bouton Fermer)

CreateClientArea

Crée un contrôle dépendant (zone client)

Gestionnaires d'évènements des contrôles dépendants

 

OnClickCaption

Gestionnaire d'évènement "ClickCaption"

OnClickButtonClose

Gestionnaire d'évènement "ClickButtonClose"

Accés à la zone client

 

ClientAreaVisible

Définit une valeur indiquant si la zone client est visible ou pas

ClientAreaLeft

Retourne la coordonnée X du coin supérieur gauche de la zone client du contrôle

ClientAreaTop

Retourne la coordonnée Y du coin supérieur gauche de la zone client du contrôle

ClientAreaRight

Retourne la coordonnée X du coin inférieur droit de la zone client du contrôle

ClientAreaBottom

Retourne la coordonnée Y du coin inférieur droit de la zone client du contrôle

ClientAreaWidth

Retourne la largeur de la zone client

ClientAreaHeight

Retourne la hauteur de la zone client

Gestionnaires d'évènement de Drag n' Drop

 

OnDialogDragStart

Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "DialogDragStart"

OnDialogDragProcess

Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "DialogDragProcess"

OnDialogDragEnd

Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "DialogDragEnd"

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Méthodes héritées de la classe CWndContainer

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide

 