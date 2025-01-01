- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
CDialog
La classe CDialog est une classe de contrôle complexe de Dialog.
Description
La classe CAppDialog permet de combiner des contrôles ayant des fonctions différentes dans un groupe au sein d'un groupe.
Déclaration
|
class CDialog : public CWndContainer
Titre
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CDialog
Descendants directs
Méthodes de Classe
|
Création
|
|
Crée le contrôle
|
Gestionnaires d'évènements graphiques
|
|
Gestionnaire d'évènement à la base de tous les évènements graphiques
|
Propriétés
|
|
Retourne/Définit la valeur de la propriété "Caption"
|
Add
|
|
Ajoute un contrôle dans la zone client
|
Contrôles dépendants
|
|
Crée un contrôle dépendant (bordure blanche)
|
Crée un contrôle dépendant (arrière plan)
|
Crée un contrôle dépendant (légende)
|
Crée un contrôle dépendant (bouton Fermer)
|
Crée un contrôle dépendant (zone client)
|
Gestionnaires d'évènements des contrôles dépendants
|
|
Gestionnaire d'évènement "ClickCaption"
|
Gestionnaire d'évènement "ClickButtonClose"
|
Accés à la zone client
|
|
Définit une valeur indiquant si la zone client est visible ou pas
|
Retourne la coordonnée X du coin supérieur gauche de la zone client du contrôle
|
Retourne la coordonnée Y du coin supérieur gauche de la zone client du contrôle
|
Retourne la coordonnée X du coin inférieur droit de la zone client du contrôle
|
Retourne la coordonnée Y du coin inférieur droit de la zone client du contrôle
|
Retourne la largeur de la zone client
|
Retourne la hauteur de la zone client
|
Gestionnaires d'évènement de Drag n' Drop
|
|
Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "DialogDragStart"
|
Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "DialogDragProcess"
|
Gestionnaire (virtuel) de l'évènement "DialogDragEnd"
|
Méthodes héritées de la classe CObject
|
Méthodes héritées de la classe CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Méthodes héritées de la classe CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide