ClientAreaTop

Kullanıcı alanının sol üst köşesinin Y koordinatını alır.

int  ClientAreaTop()

Dönüş değeri

Kullanıcı alanının sol üst köşesinin Y koordinatı.

ClientAreaLeft
ClientAreaRight