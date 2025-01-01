DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCDialogClientAreaTop 

ClientAreaTop

Kullanıcı alanının sol üst köşesinin Y koordinatını alır.

int  ClientAreaTop()

Dönüş değeri

Kullanıcı alanının sol üst köşesinin Y koordinatı.