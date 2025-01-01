- Create
CDialog
CDialog es una clase del control complejo Dialog.
Descripción
La clase CDialog combina los controles con varias funciones del grupo.
Declaración
|
class CDialog : public CWndContainer
Título
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CDialog
Descendientes directos
Métodos de la clase
|
Creación
|
|
Crea el control
|
Manejadores de eventos gráficos
|
|
Manejador de todos los eventos gráficos
|
Propiedades
|
|
Obtiene/Establece el valor de la propiedad "Leyenda"
|
Add
|
|
Añade el control al área cliente
|
Controles dependientes
|
|
Crea el control dependiente (borde blanco)
|
Crea el control dependiente (fondo)
|
Crea el control dependiente (leyenda)
|
Crea el control dependiente (cerrar botón)
|
Crea el control dependiente (área de cliente)
|
Manejadores de eventos de controles dependientes
|
|
Manejador del evento "Clicar leyenda"
|
Manejador del evento "Clicar botón cerrar"
|
Accede al área de cliente
|
|
Establece un valor que indica si el área de cliente es visible
|
Obtiene la coordenada X de la esquina superior izquierda del área cliente del control
|
Obtiene la coordenada Y de la esquina superior izquierda del área cliente del control
|
Obtiene la coordenada X de la esquina inferior derecha del área cliente del control
|
Obtiene la coordenada Y de la esquina inferior derecha del área cliente del control
|
Obtiene la anchura del área cliente
|
Obtiene la altura del área cliente
|
Manejadores de eventos de arrastre
|
|
Manejador de evento "Iniciar arrastre de diálogo" (virtual)
|
Manejador de evento "Procesar arrastre de diálogo" (virtual)
|
Manejador de evento "Finalizar arrastre de diálogo" (virtual)
|
Métodos heredados de la clase CObject
|
Métodos heredados de la clase CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Métodos heredados de la clase CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide