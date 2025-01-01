DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCDialog 

CDialog

CDialog es una clase del control complejo Dialog.

Descripción

La clase CDialog combina los controles con varias funciones del grupo.

Declaración

   class CDialog : public CWndContainer

Título

   #include <Controls\Dialog.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

Descendientes directos

CAppDialog

Métodos de la clase

Creación

 

Create

Crea el control

Manejadores de eventos gráficos

 

OnEvent

Manejador de todos los eventos gráficos

Propiedades

 

Caption

Obtiene/Establece el valor de la propiedad "Leyenda"

Add

 

Add

Añade el control al área cliente

Controles dependientes

 

CreateWhiteBorder

Crea el control dependiente (borde blanco)

CreateBackground

Crea el control dependiente (fondo)

CreateCaption

Crea el control dependiente (leyenda)

CreateButtonClose

Crea el control dependiente (cerrar botón)

CreateClientArea

Crea el control dependiente (área de cliente)

Manejadores de eventos de controles dependientes

 

OnClickCaption

Manejador del evento "Clicar leyenda"

OnClickButtonClose

Manejador del evento "Clicar botón cerrar"

Accede al área de cliente

 

ClientAreaVisible

Establece un valor que indica si el área de cliente es visible

ClientAreaLeft

Obtiene la coordenada X de la esquina superior izquierda del área cliente del control

ClientAreaTop

Obtiene la coordenada Y de la esquina superior izquierda del área cliente del control

ClientAreaRight

Obtiene la coordenada X de la esquina inferior derecha del área cliente del control

ClientAreaBottom

Obtiene la coordenada Y de la esquina inferior derecha del área cliente del control

ClientAreaWidth

Obtiene la anchura del área cliente

ClientAreaHeight

Obtiene la altura del área cliente

Manejadores de eventos de arrastre

 

OnDialogDragStart

Manejador de evento "Iniciar arrastre de diálogo" (virtual)

OnDialogDragProcess

Manejador de evento "Procesar arrastre de diálogo" (virtual)

OnDialogDragEnd

Manejador de evento "Finalizar arrastre de diálogo" (virtual)

 