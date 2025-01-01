MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCDialogClientAreaLeft CreateOnEventCaptionAddCreateWhiteBorderCreateBackgroundCreateCaptionCreateButtonCloseCreateClientAreaOnClickCaptionOnClickButtonCloseClientAreaVisibleClientAreaLeftClientAreaTopClientAreaRightClientAreaBottomClientAreaWidthClientAreaHeightOnDialogDragStartOnDialogDragProcessOnDialogDragEnd ClientAreaLeft Kullanıcı alanının sol üst köşesinin X koordinatını alır. int ClientAreaLeft() Dönüş değeri Kullanıcı alanının sol üst köşesinin X koordinatı. ClientAreaVisible ClientAreaTop