Shift

Taşıyıcıdaki tüm kontrollerin koordinatlarını göreli olarak hareket ettirir.

virtual bool  Shift(
   const int  dx,      // x değişimi
   const int  dy       // y değişimi
   )

Parametreler

dx
[in]  Delta X.

dy
[in]  Delta Y.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.