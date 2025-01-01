DocumentaçãoSeções
CDialog

CDialog é de classe de controle complexa.

Descrição

CDialog destina-se a combinar os controles com funções diferentes no grupo.

Declaração

   class CDialog : public CWndContainer

Título

   #include <Controls\Dialog.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

Descendentes diretos

CAppDialog

Métodos de classe

Create

 

Create

Criar controle

Manipuladores de eventos do gráfico

 

OnEvent

Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico

Propriedades

 

Caption

Obtém/Define o valor da propriedade "Caption"

Add

 

Add

Adiciona controle para a área de cliente

Controles dependentes

 

CreateWhiteBorder

Cria controle dependente (borda branca)

CreateBackground

Cria controle dependente (segundo plano-fundo)

CreateCaption

Cria controle dependente (subtítulo)

CreateButtonClose

Cria controle dependente (botão fechar)

CreateClientArea

Cria controle dependente (área de cliente)

Manipuladores de controle de eventos dependentes

 

OnClickCaption

Manipulador de evento "ClickCaption"

OnClickButtonClose

Manipulador de evento"ClickButtonClose"

Acesso à área de cliente

 

ClientAreaVisible

Define um valor indicando se a área do cliente está visível

ClientAreaLeft

Obtém coordenada X do canto superior esquerdo do controle da área de cliente

ClientAreaTop

Obtém a coordenada Y do canto superior esquerdo do controle da área de cliente

ClientAreaRight

Obtém coordenadas X do canto inferior direito do controle da área de cliente

ClientAreaBottom

Obtém a coordenada Y do canto inferior direito do controle da área de cliente

ClientAreaWidth

Obtém a largura da área de cliente

ClientAreaHeight

Obtém a altura área de cliente

Manipulador de eventos para arrastar

 

OnDialogDragStart

Manipulador de eventos "DialogDragStart" (virtual)

OnDialogDragProcess

Manipulador de eventos "DialogDragProcess" (virtual)

OnDialogDragEnd

Manipulador de eventos "DialogDragEnd" (virtual)

 