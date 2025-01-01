- Create
CDialog
CDialog é de classe de controle complexa.
Descrição
CDialog destina-se a combinar os controles com funções diferentes no grupo.
Declaração
|
class CDialog : public CWndContainer
Título
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
Hierarquia de herança
CDialog
Descendentes diretos
Métodos de classe
|
Create
|
|
Criar controle
|
Manipuladores de eventos do gráfico
|
|
Manipulador de eventos de todos os eventos de gráfico
|
Propriedades
|
|
Obtém/Define o valor da propriedade "Caption"
|
Add
|
|
Adiciona controle para a área de cliente
|
Controles dependentes
|
|
Cria controle dependente (borda branca)
|
Cria controle dependente (segundo plano-fundo)
|
Cria controle dependente (subtítulo)
|
Cria controle dependente (botão fechar)
|
Cria controle dependente (área de cliente)
|
Manipuladores de controle de eventos dependentes
|
|
Manipulador de evento "ClickCaption"
|
Manipulador de evento"ClickButtonClose"
|
Acesso à área de cliente
|
|
Define um valor indicando se a área do cliente está visível
|
Obtém coordenada X do canto superior esquerdo do controle da área de cliente
|
Obtém a coordenada Y do canto superior esquerdo do controle da área de cliente
|
Obtém coordenadas X do canto inferior direito do controle da área de cliente
|
Obtém a coordenada Y do canto inferior direito do controle da área de cliente
|
Obtém a largura da área de cliente
|
Obtém a altura área de cliente
|
Manipulador de eventos para arrastar
|
|
Manipulador de eventos "DialogDragStart" (virtual)
|
Manipulador de eventos "DialogDragProcess" (virtual)
|
Manipulador de eventos "DialogDragEnd" (virtual)
|
Métodos herdados da classe CObject
|
Métodos herdados da classe CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Métodos herdados da classe CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide