CDialog

CDialog는 Dialog 복합 컨트롤의 클래스입니다.

Description

CDialog 클래스는 컨트롤을 그룹의 다른 함수와 결합하기 위한 것입니다.

Declaration

   class CDialog : public CWndContainer

Title

   #include <Controls\Dialog.mqh>

상속 계층

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

직계 종속

CAppDialog

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

컨트롤 생성

차트 이벤트 핸들러

 

OnEvent

모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러

Properties

 

Caption

"Caption" 속성 값을 가져오거나 설정합니다.

Add

 

Add

클라이언트 영역에 컨트롤을 추가합니다

종속 제어

 

CreateWhiteBorder

종속 컨트롤을 만듭니다(흰색 테두리)

CreateBackground

종속 컨트롤을 만듭니다(배경)

CreateCaption

종속 컨트롤을 만듭니다(캡션)

CreateButtonClose

종속 컨트롤을 만듭니다(닫기 버튼)

CreateClientArea

종속 컨트롤을 만듭니다(클라이언트 영역)

종속 컨트롤 이벤트 핸들러

 

OnClickCaption

"ClickCaption" 내부 이벤트 핸들러

OnClickButtonClose

"ClickButtonClose" 내부 이벤트 핸들러

클라이언트 영역 속성에 대한 액세스

 

ClientAreaVisible

클라이언트 영역의 표시 여부를 나타내는 값을 설정합니다

ClientAreaLeft

컨트롤 클라이언트 영역의 왼쪽 상단 모서리의 X 좌표를 가져옵니다

ClientAreaTop

컨트롤 클라이언트 영역의 왼쪽 상단 모서리의 Y 좌표를 가져옵니다

ClientAreaRight

컨트롤 클라이언트 영역의 오른쪽 하단 모서리의 X 좌표를 가져옵니다

ClientAreaBottom

컨트롤 클라이언트 영역의 오른쪽 하단 모서리의 Y 좌표를 가져옵니다

ClientAreaWidth

클라이언트 영역 폭을 가져옵니다

ClientAreaHeight

클라이언트 영역 높이를 가져옵니다

이벤트 핸들러 드래그

 

OnDialogDragStart

"DialogDragStart" 이벤트 핸들러(가상)

OnDialogDragProcess

"DialogDragProcess" 이벤트 핸들러(가상)

OnDialogDragEnd

"DialogDragEnd" 이벤트 핸들러(가상)

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

클래스 CWnd에서 상속된 메서드

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

클래스 CWndContainer에서 상속된 메서드

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide

 