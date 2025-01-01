- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
CDialog
CDialog는 Dialog 복합 컨트롤의 클래스입니다.
Description
CDialog 클래스는 컨트롤을 그룹의 다른 함수와 결합하기 위한 것입니다.
Declaration
|
class CDialog : public CWndContainer
Title
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
상속 계층
CDialog
직계 종속
그룹별 클래스 메서드
|
Create
|
|
컨트롤 생성
|
차트 이벤트 핸들러
|
|
모든 차트 이벤트의 이벤트 핸들러
|
Properties
|
|
"Caption" 속성 값을 가져오거나 설정합니다.
|
Add
|
|
클라이언트 영역에 컨트롤을 추가합니다
|
종속 제어
|
|
종속 컨트롤을 만듭니다(흰색 테두리)
|
종속 컨트롤을 만듭니다(배경)
|
종속 컨트롤을 만듭니다(캡션)
|
종속 컨트롤을 만듭니다(닫기 버튼)
|
종속 컨트롤을 만듭니다(클라이언트 영역)
|
종속 컨트롤 이벤트 핸들러
|
|
"ClickCaption" 내부 이벤트 핸들러
|
"ClickButtonClose" 내부 이벤트 핸들러
|
클라이언트 영역 속성에 대한 액세스
|
|
클라이언트 영역의 표시 여부를 나타내는 값을 설정합니다
|
컨트롤 클라이언트 영역의 왼쪽 상단 모서리의 X 좌표를 가져옵니다
|
컨트롤 클라이언트 영역의 왼쪽 상단 모서리의 Y 좌표를 가져옵니다
|
컨트롤 클라이언트 영역의 오른쪽 하단 모서리의 X 좌표를 가져옵니다
|
컨트롤 클라이언트 영역의 오른쪽 하단 모서리의 Y 좌표를 가져옵니다
|
클라이언트 영역 폭을 가져옵니다
|
클라이언트 영역 높이를 가져옵니다
|
이벤트 핸들러 드래그
|
|
"DialogDragStart" 이벤트 핸들러(가상)
|
"DialogDragProcess" 이벤트 핸들러(가상)
|
"DialogDragEnd" 이벤트 핸들러(가상)
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드
|
클래스 CWnd에서 상속된 메서드
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
클래스 CWndContainer에서 상속된 메서드
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide