ClientAreaVisible Kullanıcı alanının görünür olup olmadığına dair bir değer ayarlar. bool ClientAreaVisible( const bool visible // görünürlük bayrağı ) Parametreler visible [in] Görünürlük bayrağı. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.