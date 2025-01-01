DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCDialogClientAreaVisible 

ClientAreaVisible

Kullanıcı alanının görünür olup olmadığına dair bir değer ayarlar.

bool  ClientAreaVisible(
   const bool  visible      // görünürlük bayrağı
   )

Parametreler

visible

[in]  Görünürlük bayrağı.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.