Kullanıcı alanının sağ alt köşesinin X koordinatını alır.

int  ClientAreaTop()

Dönüş değeri

Kullanıcı alanının sağ alt köşesinin X koordinatı.