ControlFind

Belirtilen tanımlayıcıya göre kontrolü taşıyıcıdan alır.

virtual CWnd* ControlFind(
   const long id  // tanımlayıcı
)

Parametreler

id
[in]  İstenen kontrolün tanımlayıcısı.

Dönüş değeri

Başarılı ise istenen kontrolün işaretçisine, kontrol bulunamadıysa NULL değerine dönüş yapar.