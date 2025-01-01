DokümantasyonBölümler
ControlFind

Belirtilen tanımlayıcıya göre kontrolü taşıyıcıdan alır.

virtual CWnd*  ControlFind(
   const long  id      // tanımlayıcı
   )

Parametreler

id

[in]  İstenen kontrolün tanımlayıcısı.

Dönüş değeri

Başarılı ise istenen kontrolün işaretçisine, kontrol bulunamadıysa NULL değerine dönüş yapar.

