CWndContainer, Standart Kütüphanedeki karmaşık kontroller için bir temel sınıfıdır.

Açıklama

CWndContainer sınıfı karmaşık kontrolün temel yöntemlerini uygular.

Bildirim

   class CWndContainer : public CWnd

Başlık

   #include <Controls\WndContainer.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

İlk nesil

CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient

Sınıf Yöntemleri

Yok et

 

Destroy

Tüm taşıyıcı kontrollerini yok eder

Çizelge olay işleyicileri

 

OnEvent

Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi

OnMouseEvent

CHARTEVENT_MOUSE_MOVE olayının işleyicisi

Taşıyıcıya erişim

 

ControlsTotal

Taşıyıcıda yer alan kontrollerin sayısını alır

Control

Kontrolü indis numarasına göre alır

ControlFind

Kontrolü tanımlayıcı numarasına göre alır

Ekle/Sil

 

Add

Taşıyıcıya kontrol ekler

Delete

Taşıyıcıdaki kontrolleri yok eder

Geometri

 

Move

Taşıyıcıdaki tüm kontroller için yeni koordinatlar ayarlar

Shift

Taşıyıcıdaki tüm kontrollerin koordinatlarını göreli olarak hareket ettirir

Tanımlama

 

Id

Taşıyıcıdaki tüm kontroller için yeni tanımlayıcı ayarlar

Durum

 

Enable

Taşıyıcıdaki tüm kontrolleri etkinleştirir

Disable

Taşıyıcıdaki tüm kontrolleri devre-dışı bırakır

Show

Taşıyıcıdaki tüm kontrolleri gösterir

Hide

Taşıyıcıdaki tüm kontrolleri gizler

Fare işlemleri

 

MouseFocusKill

Fare odağını sonlandırır

Dosya işlemleri

 

Save

Taşıyıcı bilgisini dosyaya kaydeder

Load

Taşıyıcı bilgisini dosyadan yükler

İçsel olay işleyicileri

 

OnResize

"Resize" (boyutlandırma) olayının işleyicisi

OnActivate

"Activate" (aktifleştir) olayının işleyicisi

OnDeactivate

"Deactivate" (pasifleştir) olayının işleyicisi

 