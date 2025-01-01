- Destroy
CWndContainer
CWndContainer, Standart Kütüphanedeki karmaşık kontroller için bir temel sınıfıdır.
Açıklama
CWndContainer sınıfı karmaşık kontrolün temel yöntemlerini uygular.
Bildirim
|
class CWndContainer : public CWnd
Başlık
|
#include <Controls\WndContainer.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CWndContainer
İlk nesil
CCheckBox, CComboBox, CDateDropList, CDatePicker, CDialog, CRadioButton, CScroll, CSpinEdit, CWndClient
Sınıf Yöntemleri
|
Yok et
|
|
Tüm taşıyıcı kontrollerini yok eder
|
Çizelge olay işleyicileri
|
|
Tüm çizelge olayları için olay işleyicisi
|
CHARTEVENT_MOUSE_MOVE olayının işleyicisi
|
Taşıyıcıya erişim
|
|
Taşıyıcıda yer alan kontrollerin sayısını alır
|
Kontrolü indis numarasına göre alır
|
Kontrolü tanımlayıcı numarasına göre alır
|
Ekle/Sil
|
|
Taşıyıcıya kontrol ekler
|
Taşıyıcıdaki kontrolleri yok eder
|
Geometri
|
|
Taşıyıcıdaki tüm kontroller için yeni koordinatlar ayarlar
|
Taşıyıcıdaki tüm kontrollerin koordinatlarını göreli olarak hareket ettirir
|
Tanımlama
|
|
Taşıyıcıdaki tüm kontroller için yeni tanımlayıcı ayarlar
|
Durum
|
|
Taşıyıcıdaki tüm kontrolleri etkinleştirir
|
Taşıyıcıdaki tüm kontrolleri devre-dışı bırakır
|
Taşıyıcıdaki tüm kontrolleri gösterir
|
Taşıyıcıdaki tüm kontrolleri gizler
|
Fare işlemleri
|
|
Fare odağını sonlandırır
|
Dosya işlemleri
|
|
Taşıyıcı bilgisini dosyaya kaydeder
|
Taşıyıcı bilgisini dosyadan yükler
|
İçsel olay işleyicileri
|
|
"Resize" (boyutlandırma) olayının işleyicisi
|
"Activate" (aktifleştir) olayının işleyicisi
|
"Deactivate" (pasifleştir) olayının işleyicisi
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
|
Sınıftan türetilen yöntemler CWnd
Create, Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop