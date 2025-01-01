- Create
- OnEvent
- Caption
- Add
- CreateWhiteBorder
- CreateBackground
- CreateCaption
- CreateButtonClose
- CreateClientArea
- OnClickCaption
- OnClickButtonClose
- ClientAreaVisible
- ClientAreaLeft
- ClientAreaTop
- ClientAreaRight
- ClientAreaBottom
- ClientAreaWidth
- ClientAreaHeight
- OnDialogDragStart
- OnDialogDragProcess
- OnDialogDragEnd
Caption (Get Yöntemi)
CDialog kontrolünün "Caption" (başlık) özelliğini alır.
|
string MinValue() const
Dönüş değeri
"Caption" özelliği.
Caption (Set Yöntemi)
CDialog kontrolünün "Caption" (başlık) özelliğini ayarlar.
|
bool Caption(
Parametreler
text
[in] "Caption" özelliğinin yeni değeri.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.