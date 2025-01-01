DokümantasyonBölümler
Caption (Get Yöntemi)

CDialog kontrolünün "Caption" (başlık) özelliğini alır.

string  MinValue()  const

Dönüş değeri

"Caption" özelliği.

Caption (Set Yöntemi)

CDialog kontrolünün "Caption" (başlık) özelliğini ayarlar.

bool  Caption(
   const string  text      // metin
   )

Parametreler

text

[in]  "Caption" özelliğinin yeni değeri.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

