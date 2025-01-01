DokümantasyonBölümler
ClientAreaHeight

Kullanıcı alanının yüksekliğini alır.

int  ClientAreaHeight()

Dönüş değeri

Kullanıcı alanının yüksekliği.