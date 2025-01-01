DokümantasyonBölümler
Maximize

Kontrolü büyütülmüş duruma getirir (ekrana sığdır).

virtual void  Maximize()

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.