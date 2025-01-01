MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCAppDialogMinimized CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff Minimized Kontrolün "(Simge durumuna) Küçültülmüş" durum özelliği için değer ayarlar. bool Minimized( const bool flag // durum bayrağı ) Parametreler flag [in] Yeni durum. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. ChartEvent IniFileSave