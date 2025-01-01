DokümantasyonBölümler
Minimized

Kontrolün "(Simge durumuna) Küçültülmüş" durum özelliği için değer ayarlar.

bool  Minimized(
   const bool  flag      // durum bayrağı
   )

Parametreler

flag

[in]  Yeni durum.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.