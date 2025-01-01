DokümantasyonBölümler
Kontrolün "ClickButtonMinMax" (küçült/büyüt düğmeleri üzerinde fare tıklaması) olayı için sanal olay işleyici.

virtual void  OnClickButtonClose()

Dönüş değeri

Yok.