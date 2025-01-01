MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCAppDialogDestroy CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff Destroy СAppDialog kontrol sonlandırma metodu. virtual void Destroy( const int reason=REASON_PROGRAM // neden kodu ) Parametreler reason [in] Sonlandırma neden kodu. REASON_PROGRAM varsayılan olarak ayarlandı. Geri dönüş değeri Yok. Create OnEvent