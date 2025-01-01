DokümantasyonBölümler
Destroy

СAppDialog kontrol sonlandırma metodu.

virtual void  Destroy(
   const int  reason=REASON_PROGRAM    // neden kodu
)

Parametreler

reason

[in]  Sonlandırma neden kodu. REASON_PROGRAM varsayılan olarak ayarlandı.

Geri dönüş değeri

Yok.