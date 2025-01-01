MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCAppDialogMinimize CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff Minimize Kontrolü küçültülmüş duruma (simge durumuna) getirir. virtual void Minimize() Dönüş değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. Rebound Maximize