CreateInstanceId

Kontrol nesnelerinin isimleri için benzersiz bir tanımlayıcı oluşturur.

string  CreateInstanceId()

Dönüş değeri

Nesne ismi için ön-ek.