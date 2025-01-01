DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCAppDialogCreateCommon 

CreateCommon

Genel başlatma yöntemi.

bool  CreateCommon(
   const long    chart,      // çizelge tanımlayıcısı
   const string  name,       // isim
   const int     subwin,     // çizelge alt-penceresi
   )

Parametreler

chart

[in]  Çizelge tanımlayıcısı.

name

[in]  Kontrolün benzersiz ismi.

subwin

[in]  Çizelge alt-penceresi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.