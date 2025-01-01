- Create
- Destroy
- OnEvent
- Run
- ChartEvent
- Minimized
- IniFileSave
- IniFileLoad
- IniFileName
- IniFileExt
- CreateCommon
- CreateExpert
- CreateIndicator
- CreateButtonMinMax
- OnClickButtonClose
- OnClickButtonMinMax
- OnAnotherApplicationClose
- Rebound
- Minimize
- Maximize
- CreateInstanceId
- ProgramName
- SubwinOff
ChartEvent
Çizelge olayı işleyicisi.
|
virtual bool ChartEvent(
Parametreler
id
[in] Olay tanımlayıcısı.
lparam
[in] Referansla geçirilen long tipli olay parametresi.
dparam
[in] Referansla geçirilen double tipli olay parametresi.
sparam
[in] Referansla geçirilen string tipli olay parametresi.
Dönüş değeri
Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.