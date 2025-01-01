DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCAppDialogRebound 

Rebound

CRect sınıfını kullanarak, kontrol için yeni koordinatlar ayarlar.

bool  Rebound(
   const & CRect  rect      // CRect sınıfı
   )

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.