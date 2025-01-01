MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCAppDialogRebound CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff Rebound CRect sınıfını kullanarak, kontrol için yeni koordinatlar ayarlar. bool Rebound( const & CRect rect // CRect sınıfı ) Dönüş değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. OnAnotherApplicationClose Minimize