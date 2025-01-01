DokümantasyonBölümler
CreateExpert

Uzman Danışmanlarla çalışmak için başlatma yöntemi.

bool  CreateExpert(
   const int     x1,         // x1 koordinatı
   const int     y1,         // y1 koordinatı
   const int     x2,         // x2 koordinatı
   const int     y2          // y2 koordinatı
   )

Parametreler

x1

[in]  Sol üst köşenin X koordinatı.

y1

[in]  Sol üst köşenin Y koordinatı.

x2

[in]  Sağ alt köşenin X koordinatı.

y2

[in]  Sağ alt köşenin Y koordinatı.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.