MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCAppDialogIniFileExt CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff IniFileExt Kontrol durumunun yükleneceği/kaydedileceği dosya uzantısını ayarlar. virtual string IniFileExt() const Dönüş değeri Kontrol durumunun yüklenmesi/kaydedilmesi için kullanılan dosya uzantısı. IniFileName CreateCommon