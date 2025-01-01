DokümantasyonBölümler
Kontrol durumunun yükleneceği/kaydedileceği dosya uzantısını ayarlar.

virtual string  IniFileExt()  const 

Dönüş değeri

Kontrol durumunun yüklenmesi/kaydedilmesi için kullanılan dosya uzantısı.