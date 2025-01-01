MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCAppDialogIniFileName CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff IniFileName Yükleme/kaydetme için dosya ismini ayarlar. virtual string IniFileName() const Dönüş değeri Kontrol durumunun yüklenmesi/kaydedilmesi için kullanılan dosya ismi. Not Dosya ismi, MQL5 programının çalıştırıldığı Uzman Danışmanın/göstergenin ve çalışılan sembolün ismini içerir. IniFileLoad IniFileExt