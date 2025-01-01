DokümantasyonBölümler
IniFileName

Yükleme/kaydetme için dosya ismini ayarlar.

virtual string  IniFileName()  const 

Dönüş değeri

Kontrol durumunun yüklenmesi/kaydedilmesi için kullanılan dosya ismi.

Not

Dosya ismi, MQL5 programının çalıştırıldığı Uzman Danışmanın/göstergenin ve çalışılan sembolün ismini içerir.