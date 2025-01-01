MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCAppDialogOnAnotherApplicationClose CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff OnAnotherApplicationClose Dışsal olaylar için sanal olay işleyici. virtual void OnAnotherApplicationClose() Dönüş değeri Yok. OnClickButtonMinMax Rebound