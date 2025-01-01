DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik Nesneleri 

Grafik Nesneleri

Bu bölüm, grafiksel nesne sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir.

Grafiksel nesne sınıflarının kullanımı, kullanıcıya özel programlar (betikler, uzmanlar) oluştururken zamandan kazanmanızı sağlar.

MQL5 Standart Kütüphanesi (grafik nesneleri açısından) terminalin çalışma dizininde Include\ChartObjects klasöründe yer almaktadır.

Sınıf/Grup

Açıklama

CChartObject

Grafik nesnelerinin temel sınıfı

Çizgiler

Grup sınıfları "Çizgiler"

Kanallar

Grup sınıfları "Kanallar"

Gann Araçları

Grup sınıfları "Gann"

Fibonacci Araçları

Grup sınıfları "Fibonacci"

Elliott Araçları

Grup sınıfları "Elliott"

Şekiller

Grup sınıfları "Şekiller"

Oklar

Grup sınıfları "Oklar"

Kontroller

Grup sınıfları "Kontroller"