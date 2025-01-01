MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik Nesneleri
- CChartObject
- Çizgi Nesneleri
- Kanal Nesneleri
- Gann Araçları
- Fibonacci Araçları
- Elliott Araçları
- Şekil Nesneleri
- Ok Nesneleri
- Nesne Kontrolleri
Grafik Nesneleri
Bu bölüm, grafiksel nesne sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir.
Grafiksel nesne sınıflarının kullanımı, kullanıcıya özel programlar (betikler, uzmanlar) oluştururken zamandan kazanmanızı sağlar.
MQL5 Standart Kütüphanesi (grafik nesneleri açısından) terminalin çalışma dizininde Include\ChartObjects klasöründe yer almaktadır.
Sınıf/Grup
Açıklama
Grafik nesnelerinin temel sınıfı
Grup sınıfları "Çizgiler"
Grup sınıfları "Kanallar"
Grup sınıfları "Gann"
Grup sınıfları "Fibonacci"
Grup sınıfları "Elliott"
Grup sınıfları "Şekiller"
Grup sınıfları "Oklar"
Grup sınıfları "Kontroller"