Grafik Nesneleri

Bu bölüm, grafiksel nesne sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için açıklamalar içermektedir.

Grafiksel nesne sınıflarının kullanımı, kullanıcıya özel programlar (betikler, uzmanlar) oluştururken zamandan kazanmanızı sağlar.

MQL5 Standart Kütüphanesi (grafik nesneleri açısından) terminalin çalışma dizininde Include\ChartObjects klasöründe yer almaktadır.