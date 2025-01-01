DokümantasyonBölümler
Detach

Graffik nesnesini tutturulduğu sınıf örneğinden ayırır.

void  Detach()

Dönüş Değeri

Yok.

Örnek:

//--- CChartObject::Detach örneği
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CChartObject object;
   //--- grafik nesnesini ayır 
   object.Detach();
  }