Timeframes (Get Method)

Grafik nesnesinin görünürlük bayraklarını alır.

int  Timeframes() const

Dönüş Değeri

Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin görünürlük bayrakları. Tutturulmuş bir nesne yoksa 0 dönüşü yapar.

Timeframes (Set Method)

Grafik nesnesinin görünürlük bayraklarını ayarlar.

bool  Timeframes(
   int  new_timeframes      // görünürlük bayrakları
   )

Parametreler

new_timeframes

[in]  Grafik nesnesinin yeni görünürlük bayrakları.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', görünürlük bayrağı değiştirilemezse 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::Timeframes için bir örnek  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- nesnenin görüntüleneceği periyotları al   
   int timeframes=object.Timeframes();  
   if(!(timeframes&OBJ_PERIOD_H1))  
     {  
      //--- nesnenin görüntüleneceği periyotları ayarla  
      object.Timeframes(timeframes|OBJ_PERIOD_H1);  
     }  
  }  