Timeframes (Get Method)

Grafik nesnesinin görünürlük bayraklarını alır.

int Timeframes() const

Dönüş Değeri

Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin görünürlük bayrakları. Tutturulmuş bir nesne yoksa 0 dönüşü yapar.

Timeframes (Set Method)

Grafik nesnesinin görünürlük bayraklarını ayarlar.

bool Timeframes(

int new_timeframes

)

Parametreler

new_timeframes

[in] Grafik nesnesinin yeni görünürlük bayrakları.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', görünürlük bayrağı değiştirilemezse 'false'.

Örnek: