CChartObjectSubChart
CChartObjectSubChart sınıfı, "Çizelge" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim için düzenlenmiş bir sınıftır.
Açıklama
CChartObjectSubChartt sınıfı, "Çizelge" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.
Bildirim
|
class CChartObjectSubChart : public CChartObject
Başlık
|
#include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CChartObjectSubChart
Sınıf Yöntemleri
|
Oluştur
|
|
"Çizelge" grafik nesnesinin oluşturur
|
Özellikler
|
|
"X-Uzaklığı" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Y-Uzaklığı" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Köşe" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"X-Büyüklüğü" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Y-Büyüklüğü" özelliğinin değerini alır/ayarlar
|
"Sembol" özelliğinin değerini alır
|
"Periyot" özelliğinin değerini alır
|
"Ölçek" özelliğinin değerini alır/atarlar
|
"Tarih ölçeğini göster" özelliğinin değerini alır
|
"Fiyat ölçeğini göster" özelliğinin değerini alır
|
Zaman koordinatındaki değişimler için bir "Saplama" (stub) yöntemi
|
Fiyat koordinatındaki değişimler için bir "Saplama" yöntemi
|
Girdi/çıktı
|
|
virtual Save
|
Sanal dosya yazım yöntemi
|
virtual Load
|
Sanal dosya okuma yöntemi
|
virtual Type
|
Sanal tanımlama yöntemi
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Sınıftan türetilen yöntemler CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Ayrıca bakınız
Nesne tipleri, Nesne özellikleri, Çizelge köşesi, Grafik nesneleri