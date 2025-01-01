DokümantasyonBölümler
CChartObjectSubChart sınıfı, "Çizelge" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim için düzenlenmiş bir sınıftır.

Açıklama

CChartObjectSubChartt sınıfı, "Çizelge" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectSubChart : public CChartObject

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectSubChart

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Çizelge" grafik nesnesinin oluşturur

Özellikler

 

X_Distance

"X-Uzaklığı" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Y_Distance

"Y-Uzaklığı" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Corner

"Köşe" özelliğinin değerini alır/ayarlar

X_Size

"X-Büyüklüğü" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Y_Size

"Y-Büyüklüğü" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Symbol

"Sembol" özelliğinin değerini alır

Period

"Periyot" özelliğinin değerini alır

Scale

"Ölçek" özelliğinin değerini alır/atarlar

DateScale

"Tarih ölçeğini göster" özelliğinin değerini alır

PriceScale

"Fiyat ölçeğini göster" özelliğinin değerini alır

Time

Zaman koordinatındaki değişimler için bir "Saplama" (stub) yöntemi

Price

Fiyat koordinatındaki değişimler için bir "Saplama" yöntemi

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Sanal dosya yazım yöntemi

virtual Load

Sanal dosya okuma yöntemi

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

