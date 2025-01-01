- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
LevelWidth (Get Method)
Grafik nesnesindeki belirtilen seviyenin çizgi kalınlığını alır.
|
int LevelWidth(
Parametreler
level
[in] Seviyenin numarası.
Dönüş Değeri
Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin belirtilen seviyesinin çizgisi kalınlığı. Tutturulmuş bir nesne yoksa veya belirtilen seviye yoksa -1 değerine dönüş yapar.
LevelWidth (Set Method)
Nesnenin belirtilen seviyesinin çizgi kalınlığını ayarlar.
|
bool LevelWidth(
Parametreler
level
[in] Seviyenin numarası.
new_width
[in] Nesnenin belirtilen seviyesi için yeni çizgi kalınlığı.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', kalınlık değiştirilemezse 'false'.
Örnek:
|
//--- CChartObject::LevelWidth için bir örnek