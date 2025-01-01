DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriCChartObjectLevelWidth 

LevelWidth (Get Method)

Grafik nesnesindeki belirtilen seviyenin çizgi kalınlığını alır.

int  LevelWidth(
   int  level      // seviye numarası
   ) const

Parametreler

level

[in]  Seviyenin numarası.

Dönüş Değeri

Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin belirtilen seviyesinin çizgisi kalınlığı. Tutturulmuş bir nesne yoksa veya belirtilen seviye yoksa -1 değerine dönüş yapar.

LevelWidth (Set Method)

Nesnenin belirtilen seviyesinin çizgi kalınlığını ayarlar.

bool  LevelWidth(
   int  level,         // seviye numarası
   int  new_width      // yeni kalınlık değeri
   )

Parametreler

level

[in]  Seviyenin numarası.

new_width

[in]  Nesnenin belirtilen seviyesi için yeni çizgi kalınlığı.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', kalınlık değiştirilemezse 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::LevelWidth için bir örnek
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- grafik nesnesinin seviyesinin çizgi kalınlığını al  
      int level_width=object.LevelWidth(i); 
      if(level_width!=1) 
        { 
         //--- grafik nesnesinin seviyesinin çizgi kalınlığını ayarla 
         object.LevelWidth(i,1); 
        } 
     } 
  } 