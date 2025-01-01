DokümantasyonBölümler
CChartObjectCycles

CChartObjectCycles sınıfı, "Döngüsel çizgiler" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectCycles sınıfı, "Döngüsel çizgiler" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectCycles : public CChartObject

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectCycles

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Döngüsel çizgiler" grafik nesnesini oluşturur

Girdi/çıktı

 

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

