Width (Get Method)

Grafik nesnenin çizgi kalınlığını alır.

int Width() const

Dönüş Değeri

Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafik nesnesinin çizgi kalınlığı. Tutturulmuş bir nesne yoksa -1 dönüşü yapar.

Width (Set Method)

grafik nesnesinin çizgi kalınlığını ayarlar.

bool Width(

int new_width

)

Parametreler

new_width

[in] Çizgi kalınlığı için yeni değer.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', kalınlık değiştirilemezse 'false'.

Örnek: