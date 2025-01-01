DokümantasyonBölümler
Width (Get Method)

Grafik nesnenin çizgi kalınlığını alır.

int  Width() const

Dönüş Değeri

Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafik nesnesinin çizgi kalınlığı. Tutturulmuş bir nesne yoksa -1 dönüşü yapar.

Width (Set Method)

grafik nesnesinin çizgi kalınlığını ayarlar.

bool  Width(
   int  new_width      // yeni kalınlık
   )

Parametreler

new_width

[in]  Çizgi kalınlığı için yeni değer.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', kalınlık değiştirilemezse 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::Width için bir örnek  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- grafik nesnesinin çizgi kalınlığını al   
   int width=object.Width();  
   if(width!=1)  
     {  
      //--- grafik nesnesinin çizgi kalınlığını ayarla  
      object.Width(1);  
     }  
  }  