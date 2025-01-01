DokümantasyonBölümler
LevelsCount (Get Method)

Grafik nesnesindeki seviyelerin sayısını alır.

int  LevelsCount() const

Dönüş Değeri

Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnedeki seviyelerin sayısı. Tutturulmuş bir nesne yoksa 0 dönüşü yapar.

LevelsCount (Set Method)

Grafik nesnesindeki seviyelerin sayısını ayarlar.

bool  LevelsCount(
   int  levels      // Seviyelerin sayısı
   )

Parametreler

levels

[in]  Grafik nesnesi seviyelerinin yeni sayısı.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', seviye sayısı değiştirilemezse 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::LevelsCount için bir örnek
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- grafik nesnesinin seviyelerinin sayısını al  
   int levels_count=object.LevelsCount(); 
   //--- grafik nesnesinin seviyelerinin sayısını ayarla  
   object.LevelsCount(levels_count+1); 
  } 