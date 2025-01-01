- ChartId
LevelsCount (Get Method)
Grafik nesnesindeki seviyelerin sayısını alır.
|
int LevelsCount() const
Dönüş Değeri
Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnedeki seviyelerin sayısı. Tutturulmuş bir nesne yoksa 0 dönüşü yapar.
LevelsCount (Set Method)
Grafik nesnesindeki seviyelerin sayısını ayarlar.
|
bool LevelsCount(
Parametreler
levels
[in] Grafik nesnesi seviyelerinin yeni sayısı.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', seviye sayısı değiştirilemezse 'false'.
Örnek:
|
//--- CChartObject::LevelsCount için bir örnek