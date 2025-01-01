DokümantasyonBölümler
CChartObjectEllipse

CChartObjectEllipse sınıfı, "Elips" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim için düzenlenmiş bir sınıftır.

Açıklama

Bildirim

   class CChartObjectEllipse : public CChartObject

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectEllipse

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Elips" grafik nesnesini oluşturur

Girdi/çıktı

 

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

