- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
GetInteger
Sınıf örneğine atanmış tamsayı (bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime veya color tipli) grafik özelliği değerlerinin alınabilmesi için, MQL5 API ObjectGetInteger() fonksiyonlarına kolay erişim sağlar. Fonksiyonun iki çağrı çeşidi vardır:
Doğruluk kontrolü yapılmadan özellik değerinin alınması
|
long GetInteger(
Parametreler
prop_id
[in] Tamsayı grafik özelliğinin tanımlayıcısı.
modifier=-1
[in] Tamsayı özelliğin değiştiricisi (indisi).
Dönüş Değeri
Başarı durumunda tamsayı tipli özelliğin değerine, aksi durumda 0 değerine dönüş yapar.
Sonuç doğrulama yöntemini kullanarak özellik değerinin alınması
|
bool GetInteger(
Parametreler
prop_id
[in] Tamsayı değerli grafik nesnesi özelliğinin tanımlayıcısı.
modifier
[in] Tamsayı özelliğin değiştiricisi (indisi).
value
[out] Tamsayı tipli özellik değerini alacak olan referans değişkeni.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', özellik değeri alınamazsa 'false'.
Örnek:
|
//--- CChartObject::GetInteger için bir örnek