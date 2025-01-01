GetInteger

Sınıf örneğine atanmış tamsayı (bool, char, uchar, short, ushort, int, uint, long, ulong, datetime veya color tipli) grafik özelliği değerlerinin alınabilmesi için, MQL5 API ObjectGetInteger() fonksiyonlarına kolay erişim sağlar. Fonksiyonun iki çağrı çeşidi vardır:

Doğruluk kontrolü yapılmadan özellik değerinin alınması

long GetInteger(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int modifier=-1

) const

Parametreler

prop_id

[in] Tamsayı grafik özelliğinin tanımlayıcısı.

modifier=-1

[in] Tamsayı özelliğin değiştiricisi (indisi).

Dönüş Değeri

Başarı durumunda tamsayı tipli özelliğin değerine, aksi durumda 0 değerine dönüş yapar.

Sonuç doğrulama yöntemini kullanarak özellik değerinin alınması

bool GetInteger(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_INTEGER prop_id,

int modifier,

long& value

) const

Parametreler

prop_id

[in] Tamsayı değerli grafik nesnesi özelliğinin tanımlayıcısı.

modifier

[in] Tamsayı özelliğin değiştiricisi (indisi).

value

[out] Tamsayı tipli özellik değerini alacak olan referans değişkeni.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', özellik değeri alınamazsa 'false'.

Örnek: