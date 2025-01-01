DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriÇizgi NesneleriCChartObjectVLine 

CChartObjectVLine

CChartObjectVLine sınıfı, "Dikey çizgi" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectVLine sınıfı, "Dikey çizgi" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectVLine : public CChartObject

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectVLine

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Dikey çizgi" grafik nesnesini oluşturur.

Girdi/çıktı

 

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

Ayrıca bakınız

Nesne tipleri, Grafik nesneleri