DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriCChartObjectLevelStyle 

LevelStyle (Get Method)

Grafik nesnesindeki belirtilen seviyenin çizgi stilini alır.

ENUM_LINE_STYLE  LevelStyle(
   int  level      // seviye numarası
   ) const

Parametreler

level

[in]  Seviyenin numarası.

Dönüş Değeri

Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin belirtilen seviyesinin çizgisi stili. Tutturulmuş bir nesne yoksa veya belirtilen seviye yoksa WRONG_VALUE değerine dönüş yapar.

LevelStyle (Set Method)

Grafik nesnesindeki belirtilen seviyenin çizgi stilini ayarlar.

int  LevelStyle(
   int              level,     // seviye numarası
   ENUM_LINE_STYLE  style      // çizgi stili
   )

Parametreler

level

[in]  Seviyenin numarası.

style

[in]  Belirtilen seviyenin yeni çizgi stili.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', stil değiştirilemezse 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::LevelStyle için bir örnek
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- grafik nesnesindeki seviyenin çizgi stilini al  
      ENUM_LINE_STYLE level_style=object.LevelStyle(i); 
      if(level_style!=STYLE_SOLID
        { 
         //--- grafik nesnesindeki seviyenin çizgi stilini ayarla 
         object.LevelStyle(i,STYLE_SOLID); 
        } 
     } 
  } 