Background (Get Yöntemi)

Grafiksel nesnenin 'arka-plana çizim' bayrağını alır.

bool  Background() const

Dönüş Değeri

Bir sınıf örneğine bağlanmış olan grafik nesnesinin 'arka-plana çizilme' bayrağını alır. Nesne bağlanmamışsa 'false' dönüşü yapar.

Background (Set Yöntemi)

Grafik nesnesinin 'arka-plana çizim' bayrağını ayarlar.

bool  Background(
   bool  background      // Bayrak değeri
   )

Parametreler

background

[in]  Grafiksel nesnenin arka-plana çizilme bayrağı için yeni değer.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', bayrak değiştirilemezse 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::Background için bir örnek
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- grafik nesnesinin arka-plan bayrağını al  
   bool background_flag=object.Background(); 
   if(!background_flag) 
     { 
     //--- grafik nesnesinin arka-plan bayrağını ayarla 
     object.Background(true); 
     } 
  } 