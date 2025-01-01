DokümantasyonBölümler
Selectable (Get Method)

Grafik nesnesinin seçilebilir olup olmadığını gösteren bayrağı alır Diğer bir deyişle nesne ya seçilebilir durumdadır ya da değildir.

bool  Selectable() const

Dönüş Değeri

Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin seçilebilirliğini gösteren bayrak. Tutturulmuş herhangi bir nesne yoksa 'false' dönüşü yapar.

Selectable (Set Method)

Grafik nesnesinin seçilebilir olup olmadığını gösteren bayrağı ayarlar.

bool  Selectable(
   bool  selectable      // bayrak değeri
   )

Parametreler

selectable

[in]  Bayrağın yeni değeri.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', bayrak değiştirilemezse 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::Selectable için bir örnek  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- grafik nesnesinin "seçilebilir" bayrağını al  
   bool selectable_flag=object.Selectable();  
   if(selectable_flag)  
     {  
     //--- grafik nesnesinin "seçilebilir" bayrağını ayarla  
     object.Selectable(false);  
     }  
  }  