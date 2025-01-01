- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Selectable (Get Method)
Grafik nesnesinin seçilebilir olup olmadığını gösteren bayrağı alır Diğer bir deyişle nesne ya seçilebilir durumdadır ya da değildir.
|
bool Selectable() const
Dönüş Değeri
Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin seçilebilirliğini gösteren bayrak. Tutturulmuş herhangi bir nesne yoksa 'false' dönüşü yapar.
Selectable (Set Method)
Grafik nesnesinin seçilebilir olup olmadığını gösteren bayrağı ayarlar.
|
bool Selectable(
Parametreler
selectable
[in] Bayrağın yeni değeri.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', bayrak değiştirilemezse 'false'.
Örnek:
|
//--- CChartObject::Selectable için bir örnek