DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriCChartObjectCreateTime 

CreateTime

Grafik nesnesinin oluşturulma zamanını alır.

datetime  CreateTime() const

Dönüş Değeri

Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin oluşturulma zamanı. Tutturulmuş bir nesne yoksa 0 dönüşü yapar.

Örnek:

//--- CChartObject::CreateTime için bir örnek  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- grafik nesnesinin oluşturulma zamanını al   
   datetime create_time=object.CreateTime();  
  }  