CChartObjectElliottWave3 sınıfı, "Düzeltici Dalga" grafik nesnesinin özelliklerine kolay erişim sağlamak için geliştirilmiştir.

Açıklama

CChartObjectElliottWae3 sınıfı, "Düzeltici Dalga" grafik nesnesinin özelliklerine erişim sağlar.

Bildirim

   class CChartObjectElliottWave3 : public CChartObject

Başlık

   #include <ChartObjects\ChartObjectsElliott.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectElliottWave3

İlk nesil

CChartObjectElliottWave5

Sınıf Yöntemleri

Oluştur

 

Create

"Düzeltici Dalga" grafik nesnesini oluşturur

Özellikler

 

Degree

"Derece" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Lines

"Çizgiler" özelliğinin değerini alır/ayarlar

Girdi/çıktı

 

virtual Save

Sanal dosya yazım yöntemi

virtual Load

Sanal dosya okuma yöntemi

virtual Type

Sanal tanımlama yöntemi

 

