Time (Get Method)

Grafik nesnesinin belirtilen tutturma noktasının zaman koordinatını alır.

datetime Time(

int point

) const

Parametreler

point

[in] Tutturma noktasının numarası.

Dönüş Değeri

Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin belirtilen tutturma noktasının zaman koordinatı. Tutturulmuş bir nesne yoksa veya nesne belirtilen noktaya sahip değilse 0 değerine dönüş yapar.

Time (Set Method)

Grafik nesnesinin belirtilen tutturma noktasının zaman koordinatını ayarlar.

bool Time(

int point,

datetime new_time

)

Parametreler

point

[in] Tutturma noktasının numarası.

new_time

[in] Belirtilen tutturma noktası için yeni zaman koordinatı değeri.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', koordinat değeri değiştirilemediyse 'false'.

Örnek: