- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Time (Get Method)
Grafik nesnesinin belirtilen tutturma noktasının zaman koordinatını alır.
|
datetime Time(
Parametreler
point
[in] Tutturma noktasının numarası.
Dönüş Değeri
Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin belirtilen tutturma noktasının zaman koordinatı. Tutturulmuş bir nesne yoksa veya nesne belirtilen noktaya sahip değilse 0 değerine dönüş yapar.
Time (Set Method)
Grafik nesnesinin belirtilen tutturma noktasının zaman koordinatını ayarlar.
|
bool Time(
Parametreler
point
[in] Tutturma noktasının numarası.
new_time
[in] Belirtilen tutturma noktası için yeni zaman koordinatı değeri.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', koordinat değeri değiştirilemediyse 'false'.
Örnek:
|
//--- CChartObject::Time için bir örnek