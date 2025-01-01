DokümantasyonBölümler
Time (Get Method)

Grafik nesnesinin belirtilen tutturma noktasının zaman koordinatını alır.

datetime  Time(
   int  point      // nokta numarası
   ) const

Parametreler

point

[in]  Tutturma noktasının numarası.

Dönüş Değeri

Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafiksel nesnenin belirtilen tutturma noktasının zaman koordinatı. Tutturulmuş bir nesne yoksa veya nesne belirtilen noktaya sahip değilse 0 değerine dönüş yapar.

Time (Set Method)

Grafik nesnesinin belirtilen tutturma noktasının zaman koordinatını ayarlar.

bool  Time(
   int       point,        // nokta numarası
   datetime  new_time      // yeni zaman koordinatı
   )

Parametreler

point

[in]  Tutturma noktasının numarası.

new_time

[in]  Belirtilen tutturma noktası için yeni zaman koordinatı değeri.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', koordinat değeri değiştirilemediyse 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::Time için bir örnek  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)  
     {  
      //--- grafik nesnesinin tutturma noktasının zaman koordinatını al   
      datetime point_time=object.Time(i);  
      if(point_time==0)  
        {  
         //--- grafik nesnesinin tutturma noktasının zaman koordinatını ayarla  
         object.Time(i,TimeCurrent());  
        }  
     }  
  }  