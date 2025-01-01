- ChartId
SetString
Sınıf örneğine atanmış dizgi biçimindeki grafik özelliği değerlerinin alınabilmesi için, MQL5 API ObjectSetString() fonksiyonlarına kolay erişim sağlar. Fonksiyonun iki çağrı çeşidi vardır:
Değiştirici gerektirmeyen bir özellik değerinin ayarlanması
|
bool SetString(
Parametreler
prop_id
[in] Dizgi değerli grafik nesnesi özelliğinin tanımlayıcısı.
value
[in] Dizgi biçimli özellik için yeni değer.
Değiştirici gerektiren bir özellik değerinin ayarlanması
|
bool SetString(
Parametreler
prop_id
[in] Dizgi değerli grafik nesnesi özelliğinin tanımlayıcısı.
modifier
[in] Dizgi özelliğin değiştiricisi (indisi).
value
[in] Dizgi biçimli özellik için yeni değer.
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', özellik değeri değiştirilemezse 'false'.
Örnek:
|
//--- CChartObject::SetString için bir örnek