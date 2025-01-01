DokümantasyonBölümler
Sınıf örneğine atanmış dizgi biçimindeki grafik özelliği değerlerinin alınabilmesi için, MQL5 API ObjectSetString() fonksiyonlarına kolay erişim sağlar. Fonksiyonun iki çağrı çeşidi vardır:

Değiştirici gerektirmeyen bir özellik değerinin ayarlanması

bool  SetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING   prop_id,     // özelliğin tanımlayıcısı
   string                        value        // yeni değer
   )

Parametreler

prop_id

[in]  Dizgi değerli grafik nesnesi özelliğinin tanımlayıcısı.

value

[in]  Dizgi biçimli özellik için yeni değer.

Değiştirici gerektiren bir özellik değerinin ayarlanması

bool  SetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING   prop_id,      // özelliğin tanımlayıcısı
   int                           modifier,     // değiştirici 
   string                        value         // yeni değer
   )

Parametreler

prop_id

[in]  Dizgi değerli grafik nesnesi özelliğinin tanımlayıcısı.

modifier

[in]  Dizgi özelliğin değiştiricisi (indisi).

value

[in]  Dizgi biçimli özellik için yeni değer.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', özellik değeri değiştirilemezse 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::SetString için bir örnek  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- grafik nesnesinin ismini değiştir   
   if(!object.SetString(OBJPROP_NAME,"MyObject"))  
     {  
      printf("Özellik ayarlanamadı, hata %d",GetLastError());  
      return;  
     }  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- seviye açıklamalarını değiştir  
      if(!object.SetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i,"Level_"+IntegerToString(i)))  
        {  
         printf("Özellik ayarlanamadı, hata %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  