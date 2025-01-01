DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGrafik NesneleriCChartObjectLevelValue 

LevelValue (Get Method)

Grafik nesnesindeki belirtilen seviyenin değerini alır.

double  LevelValue(
   int  level      // seviye numarası
   ) const

Parametreler

level

[in]  Seviyenin numarası.

Dönüş Değeri

Bir sınıf örneğine tutturulmuş grafik nesnesindeki belirtilen seviyenin değeri. Tutturulmuş bir nesne yoksa veya belirtilen seviye yoksa EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar.

LevelValue (Set Method)

Grafik nesnesindeki belirtilen seviyenin değerini ayarlar.

bool  LevelValue(
   int     level,         // seviye numarası
   double  new_value      // yeni değer
   )

Parametreler

level

[in]  Seviyenin numarası.

new_value

[in]  Belirtilen seviyenin yeni değeri.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', değer değiştirilemezse 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::LevelValue için bir örnek  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- grafik nesnesinin seviye değerini al   
      double level_value=object.LevelValue(i);  
      if(level_value!=0.1*i)  
        {  
         //--- grafik nesnesinin seviye değerini ayarla  
         object.LevelValue(i,0.1*i);  
        }  
     }  
  }  