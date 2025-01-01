Z_Order (Get Method)

Grafiksel nesnenin çizelge üzerindeki tıklama önceliği değerini alır (CHARTEVENT_CLICK).

long Z_Order() const

Dönüş Değeri

Sınıf örneğine atanmış grafik nesnesinin tıklama önceliği. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar.

Z_Order (Set Method)

Grafiksel nesnenin çizelge üzerindeki tıklama önceliği değerini ayarlar (CHARTEVENT_CLICK).

bool Z_Order(

long value

)

Parametreler

value

[in] Grafiksel nesnenin çizelge üzerindeki tıklama önceliği için yeni değer (CHARTEVENT_CLICK).

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', öncelik değeri değiştirilemezse 'false'.

Not

Z_Order, çizelge üzerindeki tıklama olayları (CHARTEVENT_CLICK) için grafik nesnesinin önceliğini temsil eder. Bu değeri sıfırdan (ön-tanımlı değerden) daha büyük bir sayıya ayarlayarak nesne önceliğini artırabilirsiniz.