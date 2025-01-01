- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
Z_Order (Get Method)
Grafiksel nesnenin çizelge üzerindeki tıklama önceliği değerini alır (CHARTEVENT_CLICK).
|
long Z_Order() const
Dönüş Değeri
Sınıf örneğine atanmış grafik nesnesinin tıklama önceliği. Tutturulmuş hiçbir nesne yoksa 0 dönüşü yapar.
Z_Order (Set Method)
Grafiksel nesnenin çizelge üzerindeki tıklama önceliği değerini ayarlar (CHARTEVENT_CLICK).
|
bool Z_Order(
Parametreler
value
[in] Grafiksel nesnenin çizelge üzerindeki tıklama önceliği için yeni değer (CHARTEVENT_CLICK).
Dönüş Değeri
Başarılı ise 'true', öncelik değeri değiştirilemezse 'false'.
Not
Z_Order, çizelge üzerindeki tıklama olayları (CHARTEVENT_CLICK) için grafik nesnesinin önceliğini temsil eder. Bu değeri sıfırdan (ön-tanımlı değerden) daha büyük bir sayıya ayarlayarak nesne önceliğini artırabilirsiniz.