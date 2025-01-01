DokümantasyonBölümler
ShiftObject

Grafik nesnesini belirtilen ölçüde kaydırır (taşır).

bool  ShiftObject(
   datetime  d_time,      // zaman koordinatındaki artış
   double    d_price      // fiyat koordinatındaki artış
   )

Parametreler

d_time

[in]  Nesnenin tutturma noktalarının zaman koordinatındaki artış miktarı.

d_price

[in]  Nesnenin tutturma noktalarının fiyat koordinatındaki artış miktarı.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', nesne kaydırılamadıysa 'false'.

Örnek:

//--- CChartObject::ShiftObject için bir örnek  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   datetime     d_time;  
   double       d_price;  
   //--- grafik nesnesini kaydır  
   object.ShiftObject(d_time,d_price);  
  }  